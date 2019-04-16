كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. إنقاذ "إكليل الشوك" من حريق كاتدرائية نوتردام بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس كاتدرائية نوتردام، باتريك شوفيت، إنقاذ "إكليل الشوك" من الحريق الذي شب داخل الكاتدرائية، وأدى إلى احتراقها وانهيار أحد أبراجها وسقفها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، كانت هناك مخاوف كبيرة من فقدان بعض الآثار المهمة داخل الكاتدرائية، إلا أن خزانة الكاتدرائية تم إنقاذها بالكامل وما بداخلها من كنوز.

إكليل الشوك، هو تاج صنعه الجنود الرومان من الشوك ووضعوه على رأس السيد المسيح، خلال تعذيبهم له وصلبه.

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ويعد "إكليل الشوك" من أهم الآثار المسيحية عبر التاريخ البشري.

وتاج الشوك الموجود بالكاتدرائية حاليا عبارة عن حلقة مجمعة من مجموعة قصب وتوجد الأشواك في دائرة مصصمة من الذهب يبلغ قطرها 21 سم، وقسمت الأشواك على يد الأباطرة البيزنطيين وملوك فرنسا، بعد نقله إلى من القدس للقسطنطينية عام 1063 وإهدائها إلى ملوك أوروبا.

ويعود تاريخ تأسيس كاتدرائية نوتردام إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر، وهي تقع الكاتدرائية على ضفاف ​نهر السين​، حيث يبلغ طولها 128 مترا فيما يبلغ عرضها 48 مترا، وتتألف من برجين وبها 10 أجراس.