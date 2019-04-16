كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القحطاني" يبحث التعاون مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمكتبه في مقر المنظمة بالقاهرة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والآراء فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين لتحديد الاحتياجات التدريبية والعلمية لمنسوبي الأجهزة الأمنية العربية، ووضع خطة تدريبية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني العربي وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في الدول العربية.