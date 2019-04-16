كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يثمن موقف روسيا من القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، موقف روسيا من القضية الفلسطينية، ومن القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

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وقال أبو الغيط فى كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسى العربى بموسكو، اليوم الثلاثاء، "إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان يعزل واشنطن ويعرض السلام فى الشرق الأوسط للخطر"، مشيرًا إلى أن البلدان العربية تطلب من موسكو مواصلة دعم المواقف الفلسطينية والعربية، خصوصًا بمجلس الأمن الدولى فى وجه الهجمة الأمريكية.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات العربية الروسية منذ 2009 حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد افتتح فى وقت سابق بالعاصمة الروسية الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الروسى العربى بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، و14 وزير خارجية عربيا.