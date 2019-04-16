كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حظر صفحة قاسم سليماني قائد فيلق القدس على انستجرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم حظر حساب انستجرام الخاص باللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي لديه نحو 900 ألف مشترك.

كان "سليماني" على رأس فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني - فرقة مسؤولة بشكل أساسي عن العمليات العسكرية والسرية التي تتجاوز الحدود الإقليمية - منذ عام 1998.

ويأتي هذا التطور، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة رسميًا إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.