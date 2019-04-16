باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ

وكان البنك المركزي الباكستاني قد خفض خلال الشهر الماضي توقعاته للنمو، ورفع أسعار الفائدة في وقت تجاوز فيه التضخم نسبة 9.4% وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2013، كما خسرت العملة الباكستانية "الروبية" نحو 35% من قيمتها منذ ديسمبر 2017.



فيما يتوقع البنك نموا يتراوح بين 3.5 و4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي تستهدفة الحكومة البالغ 6.2%، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.