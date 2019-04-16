كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير باكستاني، إن بلاده توصلت إلى "اتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ" وتوقع إبرام الاتفاق رسميا في وقت لاحق هذا الشهر، حيث أنه من المقرر أن تكون الحزمة هي برنامج الإنقاذ 13 من الصندوق لباكستان منذ أواخر الثمانينيات.
وكان البنك المركزي الباكستاني قد خفض خلال الشهر الماضي توقعاته للنمو، ورفع أسعار الفائدة في وقت تجاوز فيه التضخم نسبة 9.4% وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2013، كما خسرت العملة الباكستانية "الروبية" نحو 35% من قيمتها منذ ديسمبر 2017.
وكان البنك المركزي الباكستاني قد خفض خلال الشهر الماضي توقعاته للنمو، ورفع أسعار الفائدة في وقت تجاوز فيه التضخم نسبة 9.4% وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2013، كما خسرت العملة الباكستانية "الروبية" نحو 35% من قيمتها منذ ديسمبر 2017.
فيما يتوقع البنك نموا يتراوح بين 3.5 و4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي تستهدفة الحكومة البالغ 6.2%، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.