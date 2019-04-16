رسميا.. الاتحاد الإفريقي يعلن تعيين حجي كاتبا عاما وتسريب وثائق “فساد” سبب إقالة المصري فهمي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، بلاغا رسميا بعلن فيه تعيين المغربي معاذ حجي، كاتبا عاما للاتحاد خلفا للمصري عمرو فهمي، وذلك بناء على الاجتماع الأخير لمكتبه التنفيذي.

وأكد “الكاف” في البلاغ ذاته، بأن هذا القرار جاء بناء على ” رغبة المكتب التنفيذي في إعادة هيكلة الإدارة المركزية”، وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعين أقيما يومي 11 و12 من شهر أبريل الجاري.

وجاء في البلاغ ذاته أيضا أن ” “القرارات المتخذة هي إقالة عمرو فهمي، والانفصال الودي عن نائب الأمين العام، المسؤول عن الإدارة والأمور المالية، الصادق العلوي، وتعيين معاذ حجي كأمين عام للاتحاد”.

وحسب تقارير صحفية دولية، فإن سبب إقالة المصري عمر فهمي من مهامه هو تقديم وثائق لـ”الفيفا” وتسريبها لوسائل الإعلام، تتهم الملغاشي أحمد أحمد، رئيس “الكاف” بتهم فساد.