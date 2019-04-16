“مايسترو” الرجاء يخضع للجراحة والرجاء: العملية كللت بالنجاح

أعلن نادي الرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، إجراء لاعبه عبد الإله الحافيظي لعملية جراحية كللت بالنجاح، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها “المايسترو” في مباراة السوبر الإفريقي الأخير، وكلفته نهاية الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي، صورة اللاعب بعد إجراءه للعملية الجراحية بالدوحة، مؤكدة بأن حالته الصحية للدولي المغربي في تحسن.

وعاد شبح الاصابات ليخيم على كتيبة الرجاء الرياضي مجدداً، بعد التتويج بلقب السوبر الافريقي، على حساب الترجي الرياضي، صاحب لقب دوري الأبطال في نسخة 2018، حيث فضل المسؤولون الإبقاء على اللاعب بالدوحة لتلقي العلاجات، والخضوع لعملية جراحية.

يشار إلى أن الرجاء، قد توج، بلقب “السوبر” بعد فوزه على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف واحد، وهو لقبه الثاني في هذه المسابقة، بعد اللقب الأول الذي حصل عليه، سنة 2000 بالدار البيضاء.