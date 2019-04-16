إدارة الرجاء توحد أثمنة تذاكر مباراة فريقها أمام إتحاد طنجة وتحدد عددها في 2500

أعلنت إدارة نادي الرجاء الرياضي، مساء أمس الإثنين، رسمياً تخصيصها لـ 2500 تذكرة لمباراة الرجاء الرياضي ومضيفه إتحاد طنجة، وهواللقاء المندرج لحساب مؤجل الأسبوع 22 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وحسب بلاغ رسمي لـ “النسور الخضر”، فإن عملية بيع التذاكر ستنطلق، اليوم الثلاثاء، بمركب الوازيس بالدارالبيضاء، حيث تم توحيد أثمنتها في 50 درهماً، في حين سيتكون بإمكان الجماهير صاحبة الاشتراكات السنوية من ولوج الملعب أيضاَ.

وتتسبب الطاقة الاستعابية الصغيرة لملعب الأب جيكو، في تقليص عدد التذاكر الموضوعة للبيع، حيث سبق للرجاء الاكتفاء بدخول المناصرين أصحاب الانخراطات، قبل أن يتم فتح الباب للباقين بوضع نسبة قليلة من التذاكر.

يٌشار، إلى أن الثنائي البيضاوي الرجاء والوداد عانيا التهجير منذ حوالي 4 أشهر، بسبب إغلاق مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء للصيانة والإصلاح، وهو ما كلف الفريقين نقل مبارياتهما إلى ملعب الاب جيكو، أو الرباط، أو مراكش.