رضوان بنعبد السلام يكشف لـ”اليوم24″ حقيقة رفع بهاوي دعوى قضائية ضده

نفى الداعية، رضوان بنعبد السلام، صباح اليوم الثلاثاء، أن يكون زهير بهاوي قد رفع دعوى قضائية ضده، موضحا أنه تحدث في بث مباشر عن صفحة مزورة، تنتحل صفته، نشرت الفيديو، المنسوب إلى بهاوي، ما دفعه إلى تحذير الجمهور منها.

وأكد بنعبد السلام لـ”اليوم24″ أن موضوع الدعوى القضائية، التي تحدث عنها، لا تخص بهاوي، وإنما تتعلق بمنشور آخر شاركته الصفحة المزورة.

وأبرز الداعية أن الفيديو الرائج، الذي يفيد أن بهاوي رفع دعوى قضائية ضده، مفبرك، وتم التلاعب فيه بالمونتاج من طرف صفحات، على مواقع التواصل.

وروى رضوان بنعبد السلام، في بث مباشر، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كيف فاجأه محام من مدينة أكادير، ينصحه بأن يحذف منشورا، ويعتذر لمن تحدث عنهم فيه، الأمر الذي أثار استغرابه، لأنه لا علم له بالأمر.

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وأضاف بنعبد السلام أنه طلب “سكرين شوت” للمنشور، الذي يتحدث عنه المحامي، ليكتشف أنه يعود إلى صفحة محبيه، وليس صفحته الرسمية.

وفي خضم حديثه عن الصفحة، التي تنتحل صفته، قال إنها أساءت إلى بهاوي، وهذا الأخير لم يرفع أي دعوى قضائية ضده.

يذكر أن صفحات، ومنابر إعلامية تحدثت عن رفع بهاوي لدعوى قضائية ضد بنعبد السلام، غير أنه نفى ذلك، مستغربا التلاعب بكلامه.