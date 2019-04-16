الفساد وسوء التدبير..اتهامات ثقيلة لرئيس “الكاف” من طرف أمينه العام السابق

أقالت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” الأمين العام السابق عمرو فهمي، بسبب اتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد وسوء استخدام أموال الهيئة المسيرة للكرة القارية، بحسب تقرير نشرته وكالة الانباء العالمية”رويترز”.

وذكرت الوكالة العالمية إن مصادرها هم “مسؤولون داخل الكاف، ومستندات داخلية” في الكونفدرالية.

وقال نفس المصدر إن المصري فهمي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” متهما أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، الأمر المخالف للقواعد حيث يجب إرسال الأموال مسببة إلى حسابات الاتحادات الأهلية.

وكذلك، اتهم فهمي رئيس الكاف بحسب المستند الذي حصلت رويترز على نسخة منه بتغريم الكاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية كوكيل مزود للكاف بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل على الكاف.

ولم تنته شكوى فهمي ضد الملغاشي هنا، حيث اتهمه بمخالفة قواعد الكاف لزيادة التمثيل المغربي داخل الهيئة الكروية القارية ، ودفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

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وتحدث عدد من مسؤولي الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لرويترز قائلين إن فهمي تمت إقالته بعد إرساله ذلك الملف لـ فيفا.

وقالت ناتالي رابي مديرة التواصل في الاتحاد لرويترز عند سؤالها إذا كانت تملك تبريرا لقرار إقالة فهمي وتعيين المغربي معاد حجي في مكانه إنه “قرار إداري، ولا يتم شرحه”.

وفي المقابل، قالت الوكالة إن أحمد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيفا لم يرد على محاولات رويترز للرد على تلك الاتهامات، وكذلك رئيسي اتحادي كاب فيردي وتنزانيا وشركة تاكتيكال ستيل.

أما لجنة الانضباط في الفيفا فقالت إنها لن تعلق على تحقيقات جارية أو غير جارية في هذا الشأن.

يذكر أن الكاف قامت يوم الخميس الفارط، بالقاهرة، بتعيين المغربي معاذ حجي امينا عاما جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) خلفا للمصري عمرو فهمي