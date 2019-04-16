تهديدات بالقتل ضد ناشري تسجيل مجزرة المسجدين.. و6 أشخاص أمام المحكمة

تلقى عدد من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، تهديدات بالقتل، حسب ما أكدته الصحف المحلية صباح اليوم الثلاثاء.

وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصا، بسرعة على الانترنت في الساعات الأولى للهجوم.

وحذرت السلطات من مغبة تشارك التسجيل معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.

ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة، أمس الاثنين، بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 مارس.

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وقالت المدعية بيب كيوري إن “تهديدات بالقتل وجهت” ضد عدد من المدعى عليهم، وفقا لما نشره موقع أخبار محكمة كرايستشرش. ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.

وأخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة من المدعى عليهم بكفالة، مؤكدا مواصلة أمر منع النشر ومحذرا أي شخص من تنفيذ العقاب بآخرين.

وراح ضحية الهجوم الإرهابي أكثر من 50 مصليا، بعدما فتح المجرم النار على المصلين، ووثق لجريمته عبر بث مباشر على صفحته بموقع فايسبوك.