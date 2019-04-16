الراب الأجنبي حاضر بقوة في موازين 2019

يواصل مهرجان موازين إيقاعات العالم كشف أسماء نجوم دورته المقبلة، إذ سيحل نجوم الراب العالمي ضيوفا على منصة “أولم السويسي”، الخاصة بالموسيقى الغربية.

ويلتقي عشاق الراب مع أصغر ثنائي راب في فرنسا”Bigflo& Oli” ، والفنان الفرنسي الكونغولي “Dadju”، شقيق الفنان “ميتر جيمس”، في منصة ” OLM Souissi “، يوم الأحد 23 يونيو المقبل.

وتحتضن المنصة نفسها عرضي الفرنسي”Orelsan” ، والأمريكي”Future” يوم الاثنين 24 يونيو المقبل.

ويحيي افتتاح المهرجان، يوم الجمعة 21 يونيو المقبل، فنانة الفلامينغو الإسبانية “روسلييا”، والكولومبي “جي بالفين”، في حين يعتلي المنصة، يوم السبت 22 يونيو المغربي الفرنسي لاغتيست، والفرنسي دافيد ݣيتا.

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وسبق أن أعلنت الجهة المنظمة للمهرجان حضور “دي جي مارشميلو” ضيفا على المهرجان، يوم الجمعة 28 يونيو المقبل.

وتختتم حفلات منصة السويسي مع النجمة الكولومبية “كارول جي”، ومواطنها الشهير “مالوما”، في حفل مشترك يخص موسيقى الريغيتون، يوم السبت 29 يونيو المقبل.

يذكر أن دورة 2019 من موازين تنطلق، يوم 21 يونيو المقبل، وتنتهي في 29 من الشهر ذاته.