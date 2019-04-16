امتى نجوزك يمّا | فرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

"إمتى نجوزك يمّا" نقد اجتماعي واضح لفكرة "قطار الزواج"، التي تقضي بأن على الشباب الزواج في عمر معيّن. بين كلمات الأغنية والفيديوكليب الذي أخرجه بشار مراد، تتضح الصورة بعدم الرغبة بالزواج وبأن متطلبات الجيل الحالي تختلف عن سابقه.

فريق الأغنية

المدير: بشار مراد

D.O.P.: يوسف حماد

مساعد كاميرا: رفيق سعادة وحنا زنانيري

مساعد المدير: نورا سعيد ومهند حلواني

مدير الإنتاج: كريستينا بولاتا

المكياج: ريم القواسمي وشهد عبد اللطيف

مونتاج: يوسف حماد

الممثلون: هدى الإمام ، عامر خليل ، نشأت هندي ، ربى أبو الرب



كلمات الأغنية

إمتى نجوزك يما

إمتى بتركز يما

والبنك بتصل لي ايمتى بتيجي عنا

Don’t worry, أنا أوكي

كله مزبط، كله مسوجر

بلا مشكنتاه، أنا متخوزق

سبع "ألارمات" ديك بيدق ع الباب

وأنا تحت اللحاف

إم ع البلكون، جيرتي دبري عريس

إحصائيات

أغلب الأزواج بتنامش ع نفس الفراش

إمي ع الأيفون سيري زبطي عريس

قولوا لابن الحلال يستنى

لأنه العالم عم بستناني

بلاقي شريكي بعد ما الاقي حالي

حاليًا بصحة العزوبية

صباح الظهرية

المرخية

امتى نجوزك يما

امتى بتركز يما

إمتى نجوزك يما

إمتى بتركز يما

والبنك بتصل لي ايمتى بتيجي عنا

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Don’t worry, أنا أوكي

كله مزبط، كله مسوجر

بلا مشكنتاه، أنا متخوزق

ويلي ويلي ويل

انتو وين وانا وين

ولا تعا ولا دين

جيبو مخدة جيبو سرير

لا بنام لا بفيق

انا بصحي الديك

مينوس، في حساب بنكي في كم بطريق

ولا ليرة

إمتى نجوزك يما

إمتى بتركز يما

والبنك بتصل لي ايمتى بتيجي عنا

Don’t worry, أنا أوكي

كله مزبط، كله مسوجر

بلا "مشكتناه"، أنا متخوزق

بلا ضغط

بلا كبت

حيو قراري حيو

حيو حبيبي حيو

حيو حريتي حيو

إمتى نجوزك يما

إمتى بتركز يما

والبنك بتصل لي ايمتى بتيجي عنا

Don’t worry, أنا أوكي

كله مزبط، كله مسوجر

بلا مشكنتاه، أنا متخوزق