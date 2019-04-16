بالفيديو: أكثر من 20 شخصية أميركية تنافس ترامب في انتخابات 2020

عشرون شخصية أميركية، فضلا عن أسماء أخرى متوقع ترشحها للرئاسة الاميركية، من المنتظر أن ينافسوا دونالد ترامب في انتخابات الفين وعشرين، والتي يبدو أنها ستكون منافسة حامية الوطيس بينهم وبين أكثر رؤساء الولايات المتحدة إثارة للجدل والمشاكل لكسب ولاية رئاسية ثانية.

اذ بدأ العديد من المرشحين المحتملين للرئاسة ورشة عمل حول رؤيتهم وتجربتهم وخططهم السياسية، بعضهم أعلن عن خوضه السباق رسميا، فيما ينكر البعض الآخر أي طموحات سياسية رغم تداول أسمائهم بكثرة، وبالتالي يرى مراقبون أنه من المبكر استبعادهم.



الى ذلك، ينقسم المرشحون المحتملون الذين أعلنوا خوضهم السباق بوضوح وأولئك الذين لا يزال ترشحهم قيد التكهن إلى عدة فئات، هناك أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورجال الأعمال وبعض الجمهوريين والمسؤولين، وحكام ولايات وعمد مدن.

أبرز الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية في اميركا 2020

من مجلس الشيوخ:

-كوري بوكر (أعلن ترشحه)، عمدة نيويورك السابق، السيناتور عن ولاية نيو جيرسي، في صلب حديثه الحب والاتصال الإنساني والتجديد الاقتصادي.

-كيرستن غيلبراند (أعلنت ترشحها)، سناتور من نيويورك قادت المعركة ضد الاعتداءات الجنسية في الجيش والتحرش الجنسي في الحكومة.

-كامالا هاريس (أعلنت ترشحها)، سناتور من كاليفورنيا، مدع سابق تقود إصلاحات لنظام العدالة الجنائية منذ فترة طويلة، فازت بمقعد في مجلس الشيوخ في الليلة نفسها التي فاز فيها ترامب بالبيت الأبيض.

-ايمي كلوبشر (أعلنت ترشحها)، بعد فوزها في انتخابات عام 2018 بنسبة 24 نقطة مئوية، قالت السناتور التي تنحدر من مينيسوتا إنها تعتقد أن الكثيرين في الغرب الأوسط لم يسمع صوتهم في انتخابات عام 2016.

-بيرني ساندرز (أعلن ترشحه)، اشتراكي ديمقراطي كما يصف نفسه، سناتور من فيرمونت، فاز بنسبة 43 في المائة من الأصوات الشعبية في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لعام 2016.

من مجلس النواب:

-جون ديلاني (أعلن ترشحه)، ممثلًا سابقًا لماريلاند، أعلن عن خوض الانتخابات الرئاسية في يوليو 2017 وأكد على مفهوم الحزبية خلال عدة رحلات إلى ولاية أيوا.

-تولسي جابارد (أعلنت ترشحها)، قامت النائب البالغة من العمر 37 عامًا من هاواي بدعم بيرني ساندرز في عام 2016 ، وهي واحدة من أوائل المحاربات القدامى اللائي انضممن إلى الكونغرس.

-بيتو أورورك (أعلن ترشحه)، كعضو سابق في مجلس النواب من إل باسو، ظهر كنجم ديموقراطي عام 2018، حيث جمع مبالغ ضخمة من المال خلال محاولته غير الناجحة في مجلس الشيوخ.

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-تيم ريان (أعلن ترشحه)، ممثل الولايات المتحدة من ولاية أوهايو، خاض الانتخابات ضد نانسي بيلوسي لشغل منصب الزعامة الديمقراطية عام 2016، يؤكد على ضرورة أن يستعيد الديمقراطيون ناخبي الطبقة العاملة.

-إريك سوالويل (أعلن ترشحه)، عضو بارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب، يقول إنه يريد السيطرة على السلاح "في مقدمة ومركز النقاش حول السياسة الوطنية".

مسؤولون سابقون:

- جو بايدن (يبدو كمرشح محتمل)، نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 76 عامًا هو المرشح المفضل في استطلاعات الرأي المبكرة، وقراره يلوح في الأفق.

حكام ولايات:

-جون هيكنلوبر (أعلن ترشحه)، حاكم كولورادو لفترتين ورئيس بلدية دنفر سابقًا، يملك حانة، يقدم نفسه على أنه غير حزبي وبراغماتي صديق لبيئة المال والأعمال.

-جاي انسلي (أعلن ترشحه)، حاكم واشنطن ورئيس جمعية الحكام الديمقراطيين سابقاً، تغير المناخ يبدو جزءًا رئيسيًا من برنامجه.

عمد المدن:

-بيت بوتيغيج (أعلن ترشحه)، أحد المحاربين القدامى في احتياطي البحرية الأميركية الذي خدم في النزاع في أفغانستان، وعمدة ساوث بند، 37 عاماً، والمرشح الوحيد المثلي جنسياً.

-جوليان كاسترو (أعلن ترشحه)، عمدة سابق لسان أنطونيو ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، قضى السنوات الأولى من ولاية ترامب في السفر في أنحاء البلاد لدعم جيل جديد من القادة الديمقراطيين.

-واين ميسام (أعلن ترشحه)، ابن مهاجرين جامايكيين ولاعب كرة قدم سابق بجامعة ولاية فلوريدا، رئيس بلدية ميرامار بولاية فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف نسمة.

