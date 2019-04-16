محمد بن زايد: حريق كاتدرائية نوتردام "ليلة حزينة" شهدها العالم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بأنه "ليلة حزينة".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس".
وأضاف: "نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي".
وأكد أن "هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير".
وشب مساء أمس الإثنين حريق كبير في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس قبل أن يعلن جهاز الإطفاء اليوم إخماد حريق كاتدرائية نوتردام بالكامل بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.
وكان لوران نونيز وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية قد أكد أن سبب الحريق الذي التهم الكاتدرائية لا يزال غير معلوم، موضحاً أن السلطات تواصل تحقيقاتها لمعرفة كيف اندلع الحريق.
وتعد كاتدرائية "نوتردام" أحد أشهر المعالم في العاصمة الفرنسية؛ إذ يعود تاريخ بنائها إلى القرن الـ12، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي المُعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
ومنذ الأمس، تتواصل رسائل الحزن والتضامن مع الشعب الفرنسي، من قبل زعماء الدول والحكومات جراء حريق الكاتدرائية التاريخية.
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