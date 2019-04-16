بـ61 صوتا.. نتنياهو إلى تشكيل حكومته الخامسة وجانتس لقيادة المعارضة

خطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة الثانية نحو تشكيل حكومة جديدة ستكون الخامسة في مسيرته السياسية بعدما ضمن تأييد 61 نائبا في البرلمان.

فبعد فوزه في الانتخابات، منتصف الأسبوع الماضي ضمن نتنياهو دعم الأغلبية المطلوبة من أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة، الأربعاء أو الخميس، وسيكون أمامه مدة 28 يوما يمكن تمديدها لفترة 14 يوما إضافية لإتمام المفاوضات الائتلافية مع الأحزاب اليمينية التي ستنضم لحكومته.

وباستكمال هذه المفاوضات تأتي الخطوة النهائية بعرض حكومته على الكنيست الإسرائيلي في وقت لاحق من شهر مايو/أيار المقبل لنيل الثقة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بدأ أمس مشاورات، على الهواء مباشرة، مع الأحزاب الإسرائيلية للاستماع منها عن توصياتها بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل على أن يستكمل المشاورات اليوم.





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ويوم غدا الاربعاء يتسلم ريفلين النتائج الرسمية للانتخابات الإسرائيلية ومن ثم يسلم نتنياهو كتاب التكليف.

وفي اليوم الأول، أمس، حصل نتنياهو على تأييد 51 عضو كنيست لتشكيل الحكومة مقابل 35 لمنافسه زعيم حزب"أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس.

ولكن اليوم الثلاثاء ارتفع عدد المؤيدين لنتنياهو إلى 61 عضوا من أعضاء الكنيست المؤلف من 120 مقعدا بعد دعم "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"اتحاد احزاب اليمين" برئاسة رافي بيرتس.

وبذلك فإن نتنياهو ضمن الأصوات المطلوبة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وصوت حزب" العمل" الوسطي لصالح جانتس وكذلك من المتوقع أن يفعل حزب "ميرتس" اليساري.

ومن جهتهم، لم يوص النواب العرب البالغ عددهم 11 نائبا بأي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبذلك فإن جانتس الذي طمح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية سيترأس المعارضة في الكنيست.