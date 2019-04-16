ماذا تريد المعارضة السودانية؟

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر المعارضة السودانية في تمسكها بالإعتصام في شوارع الخرطوم، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين مواصلة التظاهرات وأصدر بيانا بمطالب المعتصمين، التي تحدد شكل المرحلة القادمة لمستقبل السودان.

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