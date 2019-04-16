شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية موجها الشكر للبرلمان: لولاكم ما استطعنا تنفيذ برنامج الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تؤسس اتنمية شاملة منشودة على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، موجها الشكر للبرلمان، لدعمه لمصر والحكومة.

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وأضاف "معيط" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن لولا دعم البرلمان لمصر والحكومة، لما استطاعت أن تخطط وتنفذ واحد من أهم برامج الإصلاح الحقيقية والشاملة والطموحة، التى ساهمت فى تزايد ثقة العالم والمستثمرين فى إمكانياتنا وقدراتنا، فضلًا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتنمية، وهو ما يبشر فى تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصرى.

ولفت وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض إلى صدمات كبيرة خلال الفترة الأولى من عام 2018/2019، جاءت معظمها من الخارج، وخرج أكثر من 5 تريليون دولار من الأسواق، فضلًا عن ترويج الأخبار الكاذبة عن الاقتصاد المصرى.