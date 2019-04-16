شكرا لقرائتكم خبر عن 223.6% نسبة الزيادة فى تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة نحو 3 مليارات و805 مليون جنيه (0.06% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقارنة بنحو مليار و141 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (0.02% من الناتج المحلى الإجمالى)، بزياة قدرها 2 مليار و664 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 223.6%، وتُشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.34% من إجمالى الإيرادات العامة، ولا تغطى سوى نسبة 0.24% من إجمالى المصروفات العامة البالغة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الإيرادات الأخرى نحو 274 مليار و3 مليون جنيه (4.4% من الناتج المحلى الإجمالى)، وبلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 19 مليار و290 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 75.9% عن متوقع السنة المالية 2018/2019 البالغ نحو 10 مليارات و964 مليون جنيه، وبلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس نحو 36 مليار و142 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 9.7% عن المتوقع خلال السنة المالية الحالية الباغ نحو 32 مليار و960 مليون جنيه.

ويأتى ذلك وفقا للبيانات الواردة بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والذى عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.