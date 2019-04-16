شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية:خاب ظن مروجى الأكاذيب عن اقتصادنا والجنيه تحسن أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه قد خاب ظن كل من روج أخبارا كاذبة عن الاقتصاد المصرى، بالتطور الذى حدث مؤخراً، مضيفاً: " أسعار الفائدة بدأت تتناقص، الجنيه يتحسن أمام الدولار، معدلات النمو بدأت فى التزايد، عاد المستثمرون بقوة شديدة، مما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة على التعامل مع الأزمات الكبيرة".

وأضاف "معيط" فى كلمته خلال إلقائه للبيان المالى لعام 2019/2020 فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن النتائج الأولية عن وزارة التخطيط، تشير إلى أن النصف الأول من 2018/2019، ارتفع خلاله معدل النمو 5.6% مقابل 5.3 خلال العام المالى السابق، كما تشير البيانات إلى انخفاض البطالة في ديسمبر الماضي إلى 8.9 % مقارنة بـ10% من العام السابق.

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وتوقع الوزير أن ينخفض البطالة إلى 9.6%، فى ضوء زيادة فرص العمل وتراجع البطالة، واستمرار تحسن الأداء المالي وانخفض العجز الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي 5.3% مقارنة بأكثر من 5.6%، وحققت الموازنة فائضا أوليا قبل سداد الفوائد، للمرة الأولى، مقابل عجز سبعة مليار جنيه، مشدداً، : "تلك التطورات الإيجابية لتحقيق مستقبل أفضل على المستويين المالى والاقتصادى، حتى لا نترك للأجيال المقبلة أوضاع مالية غير سليمة، وتحمل أعباء الإصلاحات، وكذلك استمرار جهود الضبط المالى، التى تستهدف خفض الدين العام".