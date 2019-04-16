شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوقف الجلسة العام خلال حديث وزير المالية.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمدة دقيقيتن أثناء إلقاء وزير المالية البيان المالى للموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020

جاء إيقاف رئيس البرلمان الجلسة بسبب وجود الأحاديث الجانبية بين النواب وعدم التزامهم الهدوء أثناء حديث وزير المالية.

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ونبه الدكتور على عبد العال، أكثر من مرة قبل إيقاف الجلسة النواب إلى التزام الهدوء قائلا: "أنا مش عارف اسمع وفى نواب قالوا لى إنهم مش عارفين يسمعوا كلام الوزير".

وقال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وظيفته مراقبة الإنفاق العام، متابعا موجها حديثه للنواب قائلا: "وزير المالية بيلقى بيان خاص بالانفاق العام وانتوا مش مهتمين يبقى محدش يتكلم الحكومة بتعمل إيه ويقدم طلبات إحاطة أو أسئلة".