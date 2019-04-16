شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يطالب دول العالم بالمساهمة فى إعادة بناء كنيسة نوتردام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن بالغ الأسى للحادث المروع الذى لحق بكنيسة " نوتردام "ذلك الأثر الإنسانى المهم، نتيجة الحريق الذى شب فيه أمس .
وقال محمد فايق – رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح له اليوم، إن المجلس وهو يشارك الشعب الفرنسى الصديق أحزانه وآلامه ليثق فى قدرة الشعب والحكومة الفرنسية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء وترميم هذا الصرح التاريخى الهام لما كان عليه.
وناشد فايق فى بيانه، العالم والهيئات الدولية المختصة أن تساهم فى إعادة بناء هذا الصرح العالمى ليظل دومًا منارة إشعاع وتنوير للسلام والمحبة والتسامح .
كانت هذه تفاصيل خبر "القومى لحقوق الإنسان" يطالب دول العالم بالمساهمة فى إعادة بناء كنيسة نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.