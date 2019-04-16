شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: حريق كاتدرائية نوتردام خسارة كبيرة للبشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه فى واحدة من أكبر الحوادث التى أصابت التراث الإنسانى والحضارى، شب حريق بالأمس بأكبر وأشهر الكاتدرائيات فى العالم كله، وهى كاتدرائية نوتردام بمدينة باريس.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، حيث أكد رئيس البرلمان، أنه ولا شك أن هذه الحادثة تعد خسارة كبيرة للبشرية بأسرها وليس لدولة فرنسا وحدها، وتركت أثراً عميقاً وحزيناً فى وجدان كل إنسان، فهذه الكاتدرائية لا تكتسب طابعاً دينياً فحسب، وإنما تكتسب أيضا طابعاً إنسانياً وتاريخياً وأثرياً يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فضلاً على إنها تعد شاهداً عظيماً على الحضارة.

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على المستوى الشخصى والإنسانى، أعبر عن أسفى وحزنى لما حدث، فقد أمضيت سنوات طويلة من عمرى فى فرنسا، وأعلم جيداً ما تمثله هذه الكاتدرائية من مكانة فى نفوس الفرنسيين، وكل من يزور فرنسا.

وتابع عبد العال: "باسمكم جميعاً، وبإسمى يعلن مجلس النواب تضامنه التام مع الشعب الفرنسى فى هذه الحادثة المؤسفة، متمنين سرعة تدارك آثارها بفضل جهود وتعاون الجميع في هذا الشأن، وواثقين أيضا فى قدرة دولة فرنسا العظمى على إعادة بناء هذا الصرح التاريخى العظيم".