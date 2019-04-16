شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" لتوعية السيدات بالمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل المجلس القومى للمرأة حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 17 إبريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نظم فرع المجلس بمحافظة القاهرة حملة طرق الأبواب بحى بولاق أبو العلا استهدفت 9000 سيدة، ومنطقة الزاوية 1249 سيدة، والسيدة زينب 5640 ومصر القديمة 14334، وتضمنت اللقاءات التعريف بالتعديلات الدستورية و توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية.

وعقد فرع المجلس بالمحافظة ندوة بحى الشرابية لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى التعديلات الدستورية بمشاركة 220 سيدة، فيما نظم فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية حملة طرق الأبواب استهدفت 47223 سيدة، بقري الحارس، ونجع الشرارمه، وقرية هربط، وقرية أبيس7، وباب العبيد، وعزبة البترو، وأبيس 11/8 ( قسم محرم بك، وحي وسط)، ومدينة العرايس، وباب السدرة، وباب المملوك، وطابية صالح، وكفر عشري، وكوم الشقافة، و( قسم كرموز - قسم مينا البصل حي غرب) الظاهرية، وخورشيد، وعزبة الموظفين ( قسم رمل ثاني ،و حي شرق )، وعزبة زقزوق، والعوايد، ودرباله، والعصافرة قبلي (قسم فيكتوريا، وحي المنتزه)، ونجع واعر ( برج العرب القديم ).

كما نظم فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية ندوة " صحتك من صحة أسرتك" استهدفت عدداً من السيدات بمجمع خدمات أبيس قريه أبيس 8، وقد تناولت الدكتورة إجلال شعله عضوة الفرع الحديث عن أمراض الضغط والسكر والوقاية منهما، وإرشادات خاصة بمرضى السكر والضغط اثناء شهر رمضان، وتم التعريف بعلامات مرض التيفود، والتأكيد على أهمية التغذية السليمة سواء للأطفال أو المرأة الحامل ، ثم أشارت إلى أن المشاركة السياسية للمرأة واجب وطني .

وفى ذات السياق، نظم الفرع ندوة "صوتك لمصر بكرة " استهدفت السيدات بنجع واعر – برج العرب القديم ، تناولت خلالها الاستاذة سلوى عبد القادر عضوة الفرع التعريف ببرامج المجلس للنهوض بالمرأة المصرية والإعلان عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 والخدمات التي يقدمها المكتب من مساندة قانونية، كما تناولت التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعقد فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية أيضاً ندوة حول "المشاركة السياسية الإيجابية" بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع التى تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة و برامجه وفقا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، بالإضافة إلى دعوة الجميع الى المشاركة الإيجابية للإدلاء بالصوت فى الاستفتاء على الدستور و التأكيد على أن نزول المواطن ومشاركته الإيجابية يعبر عن إرادة شعب يحب وطنه ويسعى لاستقراره، بينما نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الدقهلية، عددا من اللقاءات ضمن حملة صوتك لمصر بكرة بالتوازى مع حملة طرق اﻷبواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية .

كما قام فرع المجلس بمحافظة بنى سويف، بحملة طرق الأبواب وذلك بقري بقرى مركز الواسطي ومركز سمسطا ، ومركز بني سويف ومركز اهناسيا ومركز ببا .

جدير بالذكر، أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن العديد من الرسائل أهمها " انزلي وشاركي ... سمعي صوتك .....متقوليش صوتي مش فارق ... دا صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي ..... ارسمي طريق لأحلامك ..... ما هو صوتك هو مستقبل أيامك ، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك ، كملي المشوار ، كوني القدوة لاولادك......صوتك النهارده ليكي و بكره ليهم، المعركة مانتهتش ... مصر محتاجلك ،حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها .

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