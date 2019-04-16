مقتل مزارع بانفجار قنبلة عنقودية اثناء عمله في رأس العين جنوب صور

قتل المزارع محمد غانم ب​انفجار​ قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي، عندما كان يقوم بعمله في الزراعة في منطقة ​رأس العين​ جنوب صور، حيث اصيب بجروح خطيرة، وتم نقله على اثرها الى مستشفى اللبناني الايطالي في صور للمعالجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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