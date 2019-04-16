الشامسي: العلاقة بين لبنان والامارات تاريخية ولن يؤثر عليها أي شيء

لفت السفير الاماراتي حمد الشامسي خلال حفل اطلاق عمل وطني فني غنائي يعمق العلاقات الإماراتية – اللبنانية إلى أنه "ما بين الامارات ولبنان علاقة تاريخية حيث بدأنا من العام 1972 أي بعد سنة من قيام دولة الامارات عام 1971"، مشيراً إلى أن "الشيخ زايد يحب هذا البلد و دعمه وسعى لاستقرار وكان سببا رئيسيا لايقاف الحرب اللبنانية".
وأشار إلى أن "الشيخ زايد دعم لبنان والشعب اللبناني وأثناء الحرب فتح أراضيه أمام الشعب اللبنانيأمام وكان يعامل في بلدنا كما يعامل الموطن الاماراتي على أمل أن لا تعاد الحروب"، مشيراً إلى أن "العلاقات الاماراتية اللبنانية علاقات جيدة جدا والعلاقة بين الدول تقاس من خلال وجود بعثات دبلوماسية ويوجد سفير في لبنان وسفير لبناني في أبو ظبي ولن يؤثر أي شيء على هذه العلاقة".
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