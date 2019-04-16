قوى الامن: توقيف عصابة ترويج مخدرات وعملة مزيفة في كسروان وجبيل

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لملاحقة قضايا الاتجار ب​المخدرات​ وترويجها في جميع الاراضي اللبنانية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط بشكل مكثف في ترويج أنواع مختلفة من المخدرات في منطقتي ​كسروان​ وجبيل وهم ​اللبنانيون​ ش. ط. من مواليد عام 1987 وهو الرأس المدبر للعصابة وا. ا. من مواليد عام 1980 وس. ا. من مواليد عام 1992".

ولفتت إلى أنه "بتاريخ 9/ 4/ 2019 وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما، تمكنت بنتيجته من توقيفهم بالجرم المشهود في بلدة بلاط، على متن ​سيارة​ نوع فولفو لون ابيض و ضبط بحوزة الاول /48/ مظروفا بداخلها مادة الهيرويين زنتها حوالي 12 غ.، و/17/ مظروفا بداخلها مادة الـ "فري باز" زنتها حوالي /10/ غ.، ومظروفاً واحداً بداخله حوالي /2/ غ. من مادة ​الكوكايين​ وبتفتيش منزل الرأس المدبر للعصابة، ضبط بداخله مواد تستعمل في توضيب المخدرات، وميزان حساس، وماكينة تختيم الأكياس، إضافةً الى: /3/ اكياس تحتوي على مادة الهيرويين زنتها حوالي /56/ غ.، وكيس واحد بداخله مادة ​حشيشة الكيف​ زنته حوالي /35/ غ.، وكيس آخر بداخله حوالي /48/ غ. من مادة ​الماريجوانا​ وغصن ماريجوانا، وورقتين نقديتين مزيفتين من فئة (خمسين ألف ل. ل.) تحملان الرقم ذاته وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات والعملة المزيفة في مناطق جبيل وكسروان وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​".