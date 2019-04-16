عبدالله: لا نريد ان تكون معالجة الشأن الاقتصادي على حساب الشعب

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث تلفزيوني إلى انه "نحن أمام ازمة اقتصادية وهذه الازمة الاقتصادية ستنعكس على الوضع الاجتماعي للناس".
وأكد انه "لا نريد ان تكون معالجة الشأن الاقتصادي على حساب الشعب". وشدد على انه "لا يجوز في ظل هذا الظرف السياسي الحالي ان نعيش في هذا الترف، نحن تحت المهجر وتصنيفنا ينخفض"، معتبرا ان "المعالجة بحاجة إلى هدوء وان يتم معالجة هذه الازمة في الغرفة السوداء".
ولفت إلى ان "السلطة السياسية التنفيذية ملزمة بالقيام بحالة طوارئ داخلية غير معلنة واتخاذ الاجراءات المناسبة".
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