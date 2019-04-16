افتتاح معرض تكنولوجيا التعليم الثالث في جامعة USAL

نظمت كلية التربية في ​جامعة العلوم والآداب اللبنانية​ USAL حفل افتتاح معرض تكنولوجيا التعليم الثالث بعنوان " التنمية المهنية الإلكترونية للمعلمين في العصر الرقمي". وأشار عميد كلية التربية الدكتور وليد حمود إلى ان "اليوم وفي ظل التطورات المتسارعة للثورة الرقمية، والحاجة الى التعامل بحرفية وذكاء مع تكنولوجيا المعلومات، وتعدد مصادر التعلم، وما استتبعها في بيئات التعلم، بناء على نماذج التعلم الافتراضي، لم يعد الحديث عن الكفايات والملامح المهنية الالكترونية للمعلمين قيمة مضافة وحسب، بل أصبح ضرورة وحاجة للاستمرار والعمل للمعلم والمتعلم على حد سواء". وأضاف حمود :"نتحدث عن القدرة على الاستخدام الذكي للوسائط المتعددة، ونظريات الاتصال والذكاء الصناعي، ومزاوجة المقاربات السلوكية والميدان المعرفي بتكنولوجيا التعليم، ولكن من دون تطرف وتبني لفكرة أننا يمكننا أن نعوض أستاذ رديء بآلة مبرمجة بشكل جيد".بة .

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