عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي وأشار حمادة إلى أن "جريصاتي قدم عرضا متكاملا عن المقالع والمرامل والكسارات وهو استكمل ما سبق وعرضه على الحكومة والذي سيكون أساسا للوضع السياسي هذه المرة وقال أتمنى أن يكون هناك جدية للمخططات التوجيهية".
وأشار إلى أنه "ستتم الموافقة على قانون المحميات غدا الذي هو اطار عام واليوم قلبنا الصفحة وذهبنا نحو المرامل والمقالع والكسارات ونحن نحارب العجز وعلينا إيجاد موارد ولا أحد يدفع قرشا للدولة فقبل أن نأخذ من رواتب الموظفين والعسكر فلنأخذ من الذين يستثمرون مقالع وكسارات بشكل غير شرعي".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: قبل الأخذ من رواتب الموظفين فلنأخذ من الذين يستثمرون مقالع بشكل غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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