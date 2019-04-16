حمادة: قبل الأخذ من رواتب الموظفين فلنأخذ من الذين يستثمرون مقالع بشكل غير شرعي

عقدت لجنة ​البيئة​ جلسة برئاسة النائب ​مروان حمادة​ وحضور وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ وأشار حمادة إلى أن "جريصاتي قدم عرضا متكاملا عن المقالع و​المرامل والكسارات​ وهو استكمل ما سبق وعرضه على ​الحكومة​ والذي سيكون أساسا للوضع السياسي هذه المرة وقال أتمنى أن يكون هناك جدية للمخططات التوجيهية".

وأشار إلى أنه "ستتم الموافقة على قانون المحميات غدا الذي هو اطار عام واليوم قلبنا الصفحة وذهبنا نحو المرامل و​المقالع والكسارات​ ونحن نحارب العجز وعلينا إيجاد موارد ولا أحد يدفع قرشا للدولة فقبل أن نأخذ من رواتب الموظفين والعسكر فلنأخذ من الذين يستثمرون مقالع وكسارات بشكل غير شرعي".