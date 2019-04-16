قائد الجيش ينفي اي علاقة لزيارته لبري بمقترحات تخفيضية على التقديمات للعسكريين

نفى قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في تصريح تلفزيوني له بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "اي علاقة للزيارة بمقترحات تخفيضية على التقديمات للعسكريين او بالتدبير الرقم ٣"، مركداً أن "الزيارة هي فقط للشكر على تعيين أعضاء ​المجلس العسكري​".

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