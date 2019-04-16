المولى التقى مسؤول حزب الله في البقاع وبحث معه الملفات التي تهم المنطقة

بحث مسؤول ​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​البقاع​ حافظ المولى مع مسؤول ​حزب الله​ في ​منطقة البقاع​ حسين النمر في مختلف الملفات التي تهم المنطقة لا سيما منها الاجتماعية والسياسية والإنمائية وخاصة قضية ​العفو العام​.

وتمنى المولى للنمر التوفيق في مسؤوليته التي تخدم الخط الوطني المقاوم وأهالي المنطقة، واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية لمتابعة هذه القضايا لما فيه خير ومصلحة أبناء ​بعلبك الهرمل​ والبقاع .