المولى التقى مسؤول حزب الله في البقاع وبحث معه الملفات التي تهم المنطقة

بحث مسؤول حزب البعث العربي الإشتراكي في البقاع حافظ المولى مع مسؤول حزب الله في منطقة البقاع حسين النمر في مختلف الملفات التي تهم المنطقة لا سيما منها الاجتماعية والسياسية والإنمائية وخاصة قضية العفو العام.
وتمنى المولى للنمر التوفيق في مسؤوليته التي تخدم الخط الوطني المقاوم وأهالي المنطقة، واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية لمتابعة هذه القضايا لما فيه خير ومصلحة أبناء بعلبك الهرمل والبقاع .
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