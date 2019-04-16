علم الدين التقى المطران طربيه وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية بسيدني

واصل النائب عثمان علم الدين زيارته الى سيدني، وزار راعي الابرشية المارونية في استراليا المطران انطوان شربل طربيه، ونقل له "تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري، وتقديره له وللدور الذي يقوم به على صعيد الجالية اللبنانية في استراليا".
وجرى خلال اللقاء عرض لاوضاع الجالية اللبنانية ولآخر التطورات على الساحة اللبنانية. كما شدد الجانبان على "اهمية التعايش في لبنان وسياسة الاعتدال التي ينتهجها تيار المستقبل، ونبذ التطرف بكل اشكاله".
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