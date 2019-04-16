علم الدين التقى المطران طربيه وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية بسيدني

واصل النائب ​عثمان علم الدين​ زيارته الى ​سيدني​، وزار راعي الابرشية المارونية في ​استراليا​ المطران انطوان شربل طربيه، ونقل له "تحيات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وتقديره له وللدور الذي يقوم به على صعيد الجالية ال​لبنان​ية في استراليا".

وجرى خلال اللقاء عرض لاوضاع الجالية اللبنانية ولآخر التطورات على الساحة اللبنانية. كما شدد الجانبان على "اهمية التعايش في لبنان و​سياسة​ الاعتدال التي ينتهجها ​تيار المستقبل​، ونبذ التطرف بكل اشكاله".