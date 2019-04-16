صفورية: العثور على عملة ذهبية رومانية عمرها 1600 عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر مؤخرا على عملة ذهبية يقدر عمرها بنحو 1600 عام، وذلك في منطقة زراعية قرب صفورية.

وجاء أن أربعة طلاب من مدرسة إعدادية في "كيبوتس يفعات" كانوا يقومون بجولة في منطقة صفورية، في شباط/ فبراير الماضي، عندما عثروا على العملة الذهبية.

وبحسب سلطة الآثار، التي تم إبلاغها، فإن الحديث عن "سوليدوس"، وهي عملة ذهبية صكت في القسطنطينية (إستنبول اليوم) في عهد ثيودوسيوس الثاني في السنوات 420 – 423 بعد الميلاد، الذي تنسب له "مخطوطة القانونية" التي جمع فيها القوانين الرومانية ونسقها.

ومن اللافت أن هذه العملة كانت معروفة في الجزء الشرقي من الإمبراطورية البيزنطية، إلا أنه للمرة الأولى التي يتم العثور على مثلها في البلاد.

وتحمل العملة صورة القيصر ثيودوسيوس، وعلى الوجه الثاني صورة إلهة النصر، فتكوريا، وهي تحمل صليبا كبيرا.