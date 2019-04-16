نتنياهو يحصل على 61 توصية بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مع تقديم توصية "اتحاد أحزاب اليمين" و"يسرائيل بيتينو"، حصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على غالبية 61 توصية من أعضاء الكنيست تكفي لتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.

يشار إلى أن ممثلي حزب "كولانو"، برئاسة موشيه كاحلون، لم يجتمعوا بعد مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لتقديم توصيتهم.

وكان قد بدأ ريفلين، صباح اليوم، يوما آخر من المشاورات مع ممثلي الكتل التي انتخبت للكنيست الـ21، تمهيدا لإعلان تكليفه لنتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الـ35 لإسرائيل.

ومع انتهاء المشاورات، فمن المتوقع أن يقوم ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

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وضمن المشاورات التي جرت يوم أمس، قدم كل من الـ"ليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" توصيات بتكليف نتنياهو، في حين قدم حزب "كاحول لافان" توصيات بتكليف بيني غانتس. أما تحالف الجبهة والتغيير فلم يقدم أي توصية بتكليف أحد من الاثنين.

وكان ممثلو حزب "العمل" قد قدموا، صباح اليوم، توصية بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، ويتوقع أن تقدم "ميرتس" بتوصية مماثلة. أما ممثلو "يسرائيل بيتينو" و"اتحاد أحزاب اليمين" فكانوا إلى جانب نتنياهو، ويتوقع أن يقدم حزب "كولانو" توصية مماثلة.

في المقابل، فمن المؤكد أن تحالف الموحدة والتجمع لن يقدم توصية بتكليف أحد من الاثنين، سواء نتنياهو أم غانتس.