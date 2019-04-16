كندا: 4 قتلى في إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل 4 أشخاص كنديّون، أمس الإثنين، بعد أن أطلق رجل تم توقيفه لاحقًا، النار عليهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكرت الشرطة الكندية الملكية أنها احتجزت رجلا في الستين من عمره، أطلق النار على رجلين وسيدتين فأرداهم قتلى في مدينة بنتيكتون بمقاطعة كولومبيا البريطانية.
وقال مفتش الشرطة الكندية تيد دي جاغر، إن المحتجز والضحايا الأربعة يعرفون بعضهم البعض، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح مسؤول الشرطة أن منفذ إطلاق النار سلم نفسه إلى الشرطة بعد الحادثة.
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