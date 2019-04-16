ترامب: سنربح في جميع الأحوال بخلافنا التجاري مع الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا، أمس الإثنين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج رابحة من نزاعها التجاري مع الصين مهما حدث، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف ترامب خلال حديثه: "سنربح في جميع الأحوال. سنربح بالتوصل إلى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق".

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ تسعة أشهر كلفتهما مليارات الدولارات وأثارت اضطرابا في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

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وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأميركية المنافسة لنظيرتها الصينية، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية.

ورغم تصريح ترامب يوم أمس، إلا أن مساعي الولايات المتحدة والصين، لتخفيف حدّة التوتر الاقتصادي بينهما، تُشير إلى احتمال توصلهما لحل نهائي يُنهي الحرب التجارية، فرغم أن الإدارة الأميركية هي من بدأت هذا النزاع الجمركي العام الماضي، إلا أن الولايات المتحدة، خففت من مطالبها بتوقف الصين عن الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري.

ووردت هذه المعلومات على لسان مصدرين مطلعين، ذكرا لوكالة "رويترز" البريطانية، أن رفض بكين الشديد لرفع الدعم الصناعي، ربما يكون السبب بتغيير حدّة المطالب الأميركية، والذي يمثل تراجعا عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.