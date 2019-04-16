انت الان تتابع تفاصيل خبر كندا تفرض عقوبات على 43 مسؤولاً في حكومة مادورو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - أعلنت الخارجية الكندية فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الفنزويلية بدعوى "تورطهم في تقويض المؤسسات الديمقراطية".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، مساء الاثنين، إن العقوبات تستهدف 43 من المسؤولين الفنزويليين رفيعي المستوى، من بينهم محافظو ولايات.

وأضافت الوزيرة في بيانها: إن المستهدَفين "متورطون في تقويض المؤسسات الديمقراطية".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الكنديين من أي تعاملات مالية مع الأفراد المستهدَفين.

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ورداً على ذلك، وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في بيان، العقوبات بأنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأظهرت أن كندا تشارك في "العدوان الإمبريالي" على فنزويلا.

وسبق أن فرضت السلطات الكندية عقوبات على 70 شخصاً في حكومة مادورو.

وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"غوايدو" رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.