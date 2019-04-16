انت الان تتابع تفاصيل خبر بريطانيا ترسل 5 مروحيات "أباتشي" إلى إستونيا لمواجهة روسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - أرسلت بريطانيا 5 طائرات هليكوبتر عسكرية من طراز "أباتشي" إلى إستونيا، بهدف "احتواء التهديد الروسي"، في إطار حملة إعلامية تحذر من اجتياح روسيا بلدان بحر البلطيق.

وقال وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، في حديث متلفز، إنّ نشر طائرات الهليكوبتر الهجومية في إستونيا أمر "حيوي" للغاية.

وأكد أن "هناك تهديداً حقيقياً للغاية نراه من روسيا، وأحد أسباب نشر خمس طائرات هليكوبتر هجومية من طراز (Apache) هو أننا نتكيف باستمرار مع الوضع المتغير"، حسبما نقلت القناة التلفزيونية عنه.

Advertisements

وتتولى مروحيات ويلدكات" Wildcat" الاستطلاعية دعم طائرات "أباتشي" المنقولة حديثاً إلى البلطيق على مقربة من الحدود الروسية، في حين تصبح مروحيات "Wildcat" مع "Apache" جزءاً من برنامج "الناتو" لتوسيع الوجود العسكري في أوروبا الشرقية، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في وقت سابق، أن كتيبتين احتياطيتين تابعتين للقوات الخاصة البريطانية، نُشرتا في إستونيا قبل ستة أشهر؛ تراقبان "النشاط الروسي" في المناطق الحدودية.

وفي قمة الناتو بوارسو 2016، قرر الحلف نشر كتائب مناوبة متعددة الجنسيات في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا بناء على طلب هذه الدول.

وأعلنت موسكو بدورها أن روسيا لن تهاجم أياً من دول التحالف أو أي دولة أخرى. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو: "بذريعة هستيريا بولندا ودول البلطيق، زاد الناتو عدد قواته قرب الحدود الروسية إلى سبعة أضعافه".