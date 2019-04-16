انت الان تتابع تفاصيل خبر طيران "الوفاق" يقصف معسكراً لحفتر بمدينة الجفرة الليبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - استهدف طيران حربي تابع لحكومة الوفاق الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، معسكراً لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة "الجفرة" وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة "218 نيوز" إن غارة جوية لطيران الحكومة المعترف بها دولياً استهدفت معسكراً في منطقة "هون"، على بعد 650 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

وأفاد المصدر أن المضادات الأرضية ردت على الطائرة المهاجِمة، في حين لم تعلن قوات حفتر عن الخسائر الناجمة عن الضربة التي استهدفت المعسكر.

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وتصاعدت مؤخراً عمليات القصف الجوي المتبادل بين قوات "الوفاق" من جهة، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق، منذ بدء الاشتباكات في محيط طرابلس، قبل نحو أسبوعين.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق اللواء حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.