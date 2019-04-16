انت الان تتابع تفاصيل خبر التوصل لعلاج مرضٍ يفتك بالملايين سنوياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - توصلت تجربة بحثية كبرى لعلاجاً متميزًا قد يساعد في حماية مئات الملايين من الأشخاص المصابين بـ"وباء القرن الحادي والعشرين"، مرض الكلى السكري القاتل، وفقاً لما نشره موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الثلاثاء، وترجمه "الخليج 365".

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة أكسفورد أن تناول دواء خفض نسبة السكر في الدم " canagliflozin "، مرة واحدة في اليوم، قلل من حالات الفشل الكلوي والموت بنسبة الثلث لدى مرضى السكري.

وقال البروفسور فلادو بيركوفيتش، كبير مؤلفي الدراسة من معهد جورج بجامعة أكسفورد، إن "هناك أكثر من 400 مليون شخص مصاب بداء السكري في جميع أنحاء العالم، حوالي 40% من هؤلاء الأشخاص سوف يصابون بأمراض الكلى".

وأضاف بيركوفيتش: "بمجرد إصابتهم بأمراض الكلى، فانهم سيصبحون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت".

ويتشكل مرض الكلى السكري بسبب سنوات من السكر في الدم التي تم السيطرة عليها بشكل سيء وأدى الى تدمير الأوعية الدموية في الكلى، وتقويض قدرتها على تنظيف الدم من الأملاح والبروتين وغيرها من الفضلات التي يمكن أن تسبب أضراراً.

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ولاختبار آثار canagliflozin ، قام الباحثون بتجنيد4400 مريضًا يعانون من مرض السكري وأمراض الكلى في 34 دولة، وتم تكليفهم بشكل عشوائي بتناول إما canaglifozin، أو دواء وهمي، بالإضافة إلى علاجهم المعتاد لمرض السكري.

و أظهرت النتائج التي نشرت في مجلّة "نيو إنجلاند الطبيّة"، أن الفشل الكلوي والوفيات على مدى أكثر من عامين ونصف انخفضت بنسبة 34 % مقارنة بمجموعة العلاج الوهمي.

وكانت الحالات المتعلقة بفشل القلب أقل بنسبة 39 % ، في حين أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب كانت أقل بنسبة 20%، ولم تكن هناك آثار جانبية كبيرة، وفق المجلة..

ونقلت الصحيفة عن ميج جاردين وهو مؤلف مشارك في الدراسة قوله: "ما أظهرناه هو أن هذا الدواء لا يحمي الأشخاص المصابين بداء السكري من الإصابة بالفشل الكلوي فحسب، بل إنه يحميهم أيضًا من أمراض القلب وفشل القلب وغيرها من مضاعفات القلب والأوعية الدموية".

وأضاف جاردين: "الأهم من ذلك، أنه يساعد الأشخاص الذين انخفضت لديهم بالفعل وظائف الكلى ويتعرضون لمخاطر عالية بشكل خاص، ومع وجود خمسة ملايين شخص حول العالم مصابون بفشل كلوي بحلول عام 2035، يعد هذا إنجازًا كبيرًا".