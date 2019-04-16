شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات جديدة بالقتل.. آخر تطورات مذبحة المسجدين في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن أشخاصاً اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، تعرضوا لتهديد بالقتل.

وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصاً، بسرعة على الإنترنت في الساعات الأولى للهجوم.

وحذرت السلطات من مغبة مشاركة التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.

ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة، أمس الاثنين، بتهمة حيازة أو نشر تسجيل الاعتداء المروع في 15 مارس.

وقالت المدعية بيب كيوري إن “تهديدات بالقتل وُجهت” لعدد من المدعى عليهم، وفق موقع أخبار محكمة كرايستشرش.

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ولم تنشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.

وأخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة مدعى عليهم بكفالة، مؤكداً استمرار أمر منع النشر، محذراً أي شخص من تنفيذ العقاب ضد آخرين.

وقال آودريسكول: “من الحكمة أن تأخذ العدالة مجراها دون تدخل خارجي، من أي شخص إما يؤيد الذين مثلوا أمام المحكمة أو يرغب في تنفيذ نوع من العقاب ضدهم قبل مثولهم أمام المحكمة”.

ووجهت لمتهم عمره 18 عاماً، تهمة حيازة صورة أحد المسجدين كتب تحتها عبارة “تحقق الهدف”.