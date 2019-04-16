شكرا لقرائتكم خبر عن «ويلد» أول جمهوري يترشح لمنافسة ترامب على رئاسة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية الأسبق بيل ويلد، أمس الاثنين، أنه سينافس الرئيس دونالد ترامب على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة في 2020.

وأصبح ويلد، بذلك أول جمهوري يعلن ترشحه للرئاسة في 2020. وعمل ويلد حاكماً لولاية ماساتشوستس، في شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي كانت تخضع تقليدياً لسيطرة الديمقراطيين، لفترتين في التسعينيات.

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وأعلن ويلد ترشحه على شبكة “سي.إن.إن” قائلاً إنه “يتطلع إلى تحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية”، مضيفاً أن “الأمر سيكون مأساة سياسية إذا فاز ترامب بولاية أخرى”.

وقال إن ترامب “يواجه صعوبة على ما يبدو في مطابقة سلوكه مع متطلبات القانون، وهذه مسألة خطيرة في المكتب البيضاوي”.

وقال ويلد عن نفسه إنه محافظ اقتصادي، وأن “البلاد تحتاج بعض الضوابط المالية، والقدرة على العمل مع الديمقراطيين، وخفض الإنفاق في واشنطن”.