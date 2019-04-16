شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعثر على صناديق تحتوي على أسلحة حربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:41 مساءً, 16 أبريل 2019 م المناطق - وكالات عثر الجيش اللبناني اليوم على عدة صناديق تحتوي ذخائر لأسلحة حربية متنوعة في بلدة خربة داوود بمنطقة عكار شمال لبنان .

وقامت دورية تابعة لمخابرات الجيش بالكشف على هذه الصناديق بحضور الخبير العسكري وتم البدء بنقلها بعيداً عن المنطقة الآهلة بالسكان حفاظا على سلامتهم وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات وجودها ورميها في تلك الأحراج ومعرفة هوية من رماها لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء للمحاكمة .

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