شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة باريس تقترح عقد مؤتمر دولي للمانحين لـ"ترميم نوتردام" والان نبدء بالتفاصيل
ذكر ذلك راديو (فرنسا الدولى)، اليوم الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل.
وكان حريق قد اندلع فى سقف كاتدرائية (نوتردام)، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية فى العاصمة الفرنسية أمس الاثنين، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل.. وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير.
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