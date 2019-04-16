شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص في فيضانات بإقليم هيرات الأفغانى والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسئول أفغانى أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر 17 آخرون على الأقل فى عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على خمس مقاطعات فى إقليم "هيرات" الواقع غربى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "جيلانى فارهاد" قوله ان المفقودين كانوا مسافرين على متن حافلة، موضحا أن المقاطعات المتضررة هى "كوهسان" و"أوبا" و"كاروخ" و"شيندند" و"جوزارا".

وأضاف فارهاد أن الفيضانات تسببت فى تدمير المئات من المنازل وألف فدان من الأراضى الزراعية بالإضافة إلى نفوق المئات من رؤوس الماشية، كما تسببت فى تدمير أجزاء من طريق "هيرات - قندهار" السريع وتم إغلاقه أمام حركة السيارات.