شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن كنيسة نوتردام المحترقة والان نبدء بالتفاصيل
- بدأ تشييد مبنى الكاتدرائية الفرنسية منذ 1500 عاما
- استغرق بناء الكاتدرائية الكامل أكثر من 100 عام
- كاتدرائية نوتردام تستقطب سنويا نحو 13 مليون زائر في باريس
- كاتدرائية نوتردام تقع على نهر السين في قلب باريس التاريخية
- كاتدرائية نوتردام تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس
- أصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي
- أهم التغييرات في التصميم بالكاتدرائية في منتصف القرن 13
-تشكيل أجنحة الكنيسة على أحدث طراز رايونانت منذ 8 قرون
-تسببت الحرب العالمية الثانية فى أضرار كبيرة بالكاتدرائية
- قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً ومَدعومة بأقواس بدون وجود أعمدة في الوسط
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