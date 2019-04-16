10 معلومات لا تعرفها عن كنيسة نوتردام المحترقة

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التهمت النيران ، أمس ، كنيسة نوتردام ، وهي واحدة من أشهر معالم باريس ، وتعتبر مقصداً سياحياً ودينياً للمسيحيين ، وإليك 10 معلومات عن الكنيسة. - بدأ تشييد مبنى الكاتدرائية الفرنسية منذ 1500 عاما - استغرق بناء الكاتدرائية الكامل أكثر من 100 عام - كاتدرائية نوتردام تستقطب سنويا نحو 13 مليون زائر في باريس - كاتدرائية نوتردام تقع على نهر السين في قلب باريس التاريخية - كاتدرائية نوتردام تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس Advertisements - أصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي - أهم التغييرات في التصميم بالكاتدرائية في منتصف القرن 13 -تشكيل أجنحة الكنيسة على أحدث طراز رايونانت منذ 8 قرون -تسببت الحرب العالمية الثانية فى أضرار كبيرة بالكاتدرائية - قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً ومَدعومة بأقواس بدون وجود أعمدة في الوسط

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