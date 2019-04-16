شكرا لقرائتكم خبر عن شعارات معادية للمسلمين على أماكن عبادة بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، أن هذه الشعارات وضعت على جدران ثلاثة مبانٍ.
وعثر مصلون ومسؤولون صباح الإثنين على هذه الشعارات، منها شعار «عد إلى بلادك» ورموز دينية مثل نجمة داوود والصليب والهلال وقد كُتب تحتها «لا، شكرا».
وقال رئيس المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام ومندوب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله ذكري: إن ورشة لمحو الشعارات بدأت بعد الظهر.
وسيرفع المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في بريتانيا شكوى، وسيكون طرفا مدعيا مع المرصد الوطني ضد معاداة الإسلام.
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