شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات الأطفاء في باريس : تم انقاذ هيكل كاتدرائية نوتردام والان نبدء بالتفاصيل
كان حريق هائل قد اندلع مساء اليوم في كاتدرائية نوتردام ما أدى إلى انهيار البرج المدبب الصغير للكاتدرائية.
وانبعث دخان أسود من البرجين الكبيرين للكاتدرائية .
وهرعت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة للكاتدرائية.
واشارت تقارير إلى أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين الحريق وأعمال الترميم الحالية في الكاتدرائية نظرا لأن الحريق اندلع فوق سطح الكاتدرائية.
وألغى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابه بسبب الحريق. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطابه للأمة بشأن احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت قبل بضعة أشهر.
يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين الناس سنويا.
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