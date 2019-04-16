شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار برج كاتدرائية نوتردام وماكرون يلغى كلمته والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان بانهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس إثر الحريق الذى نشب فيها منذ قليل . قال مسؤول بقصر الإليزيه - بحسب "رويترز - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين بسبب "الحريق المروع" الذي يندلع في كاتدرائية نوتردام بباريس.

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